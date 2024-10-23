  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan, Harris'e destek mitingi düzenleyen Obama'ya hakaret!
Takip Et

Trump'tan, Harris'e destek mitingi düzenleyen Obama'ya hakaret!

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 5 Kasım’daki seçimlerdeki başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’e destek mitingi düzenleyen eski Başkan Barack Obama’ya hakarette bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan, Harris'e destek mitingi düzenleyen Obama'ya hakaret!
Takip Et

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, Kuzey Carolina Greensboro'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, Obama'nın Harris'e desteğine sert tepki gösterdi.

Trump, eski Başkan Obama'ya karşı "Bence o (Obama) gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim." ifadesini kullandı.

"Bu ülkeyi böldü"

Obama'nın Harris'e desteği ve seçim kampanyalarını takip ettiğini belirten Trump, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu." diye konuştu.

Trump, ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" iddia etti.

İsrail, Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür sürdürüyorİsrail, Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür sürdürüyorDünya
Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattıLufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattıDünya

 

Dünya
Rus savunma şirketi Rostec'ten 'yüksek teknoloji ihracatı' için uyarı
Rus savunma şirketi Rostec'ten 'yüksek teknoloji ihracatı' için uyarı
İsrail, Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür sürdürüyor
İsrail, Filistinlileri tehcir saldırılarına 19 gündür sürdürüyor
Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı
Lufthansa, İran ve Lübnan uçuş iptallerini 2025’e uzattı
İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
THY ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti
THY ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti
BM: İsrail'in kuşattığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişleri engellendi
BM: İsrail'in kuşattığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişleri engellendi