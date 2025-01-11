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Rusya: ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlarına yanıt verileceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Rusya: ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Rusya'nın petrol üretimini ve ihracatını hedef alan yeni yaptırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın Rus ekonomisine zarar vermeyi, Rusya ile ekonomi alanındaki ilişkileri imkansız hale getirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, "Hem pahalı Amerikan kaynaklarına yönelmek zorunda kalan Avrupa'da ABD'nin müttefiklerinin çıkarları hem de Californiya'daki büyük çaplı yangınların sonuçlarından etkilenen Amerikan vatandaşlarının çıkarları feda ediliyor. Bu durumda, Kongre onayı olmadan bu yaptırımları kaldırma yetkisine sahip olmayan, görevine başlayacak Başkana yakılan bir alan kalıyor." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın buna yanıt vereceği vurgulanarak, "Washington'ın düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak ve dış ekonomik stratejimizde dikkate alınacak." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD Hazine Bakanlığı, dün Rusya'nın 2 büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerinin yanı sıra Ingosstrah gibi bazı sigorta şirketlerini yaptırım listesine almıştı.

Gazprom Neft ve Surgutneftegas, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip.

Öte yandan, petrol fiyatları, ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından arz endişelerinin etkisiyle yüzde 3'e yakın artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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