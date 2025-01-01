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Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin ile yapay zekada işbirliği talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinden ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'tan, Çin ile yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesini istedi.

AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin ile yapay zekada işbirliği talimatı
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, yapay zeka alanında çeşitli talimatlar verdi.

Rus hükümeti ve Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı veren Putin, bu alanda uluslararası bir derginin yayımlanmasını istedi.

Batılı ülkelerin yüksek teknoloji ürünler alanında kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya, bu alanda BRICS ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

Putin, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmek için çalışmalarını hızlandıracağını söylemişti.

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