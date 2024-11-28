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Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'nükleer silah' tehdidi: Gerekirse hepsini kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'nükleer silah' tehdidi: Gerekirse hepsini kullanırız
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle ilgili yine çok önemli açıklamalar yaptı.

"Nükleer saldırı ile kıyaslanabilir düzeyde"

Rus lider Putin, "Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir düzeyde olacak. Ancak bu bir nükleer saldırı olmayacak. Zira birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak." dedi.

"Buna izin vermeyeceğiz"

ABD'nin Kiev'e nükleer silah verme planlarına tepki gösteren Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz." uyarısını gönderdi.

 

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