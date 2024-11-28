Çayırhan Termik Santrali ihalesinde son teklif verme tarihi uzatıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda dile getirilen konuları göz önünde bulundurarak, Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür sağlayan maden sahalarının özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihinin 4 Mart 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
ÖİB'den yapılan açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı, ihalede son teklif verme tarihinin 4 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı.
Söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine azami özeni gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak, ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 4 Mart 2025 Salı günü saat 18.00'e kadar uzatıldı."