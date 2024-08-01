Rusya ile ABD arasındaki esir takasının Ankara’da gerçekleştirildiği belirtildi

Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Gershkoviich 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Gershkovich, Mart 2023'te habercilik yaparken tutuklandı ve geçen ay casusluktan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gershkovich, Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ilk ABD'li gazeteci oldu.

Hapis cezasının ardından Gershkovich, suçsuz olduğunu iddia etti ve Wall Street Journal ile ABD hükümeti suçlamaları saçmalık olarak nitelendirdi.

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