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Rusya'da nakit döviz çekme kısıtlamaları uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimi kısıtlamalarını 6 aylığına uzattı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da nakit döviz çekme kısıtlamaları uzatıldı
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Rusya Merkez Bankası yazılı bir açıklama yaparak, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Eylül 2024’e kadar uzatıldığı bildirdi.

Batılı ülkelerin, Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve euro edinme yasağı getirdikleri ifade edilen açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Rusya'da Merkez Bankasının aldığı kararla Batı'nın yaptırımları nedeniyle Mart 2022'den bu yana ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

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