Rusya'dan Avrupa'ya doğalgazda tavan fiyat tepkisi

Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Novak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, dün, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmasını 'siyasi karar' olarak niteledi. Novak, “Bu sadece başka bir siyasi karar. Meslektaşlarımız aynı hatayı tekrar yapıyor.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman’dan yaptığı bir alıntıya atıfta bulunan Novak, “Domates açığı yaratmak istiyorsanız, tavan fiyat uygularsınız. Eğer meslektaşlarımız Avrupa’da doğalgaz olmamasını ve gazın başka pazarlara gitmesini istiyorlarsa tavan fiyat kısıtlaması uygular.” dedi.

Novak, Rusya’nın AB ülkelerinin aldığı bu kararına vereceği yanıt için gerekli hukuki belgeleri inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Avrupa'dan gaza 180 euro tavan fiyat

COVID-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğalgaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

AB ülkelerinin dün üzerinde anlaştıkları tavan fiyat kararı, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 euroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecek.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euroya kadar çıkarken bugün ise 106,2 eurodan işlem görüyor.