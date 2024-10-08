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Rusya'dan Discord için yasaklama kararı

Rusya'da, mesajlaşma uygulaması Discord, Rus yasalarını ihlal ettiği, terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasına olanak tanıdığı gerekçesiyle yasakladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan Discord için yasaklama kararı
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Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

Geçen yıl ceza kesilmişti

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord’a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

Discord, 2015’te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

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