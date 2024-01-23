Rusya’dan para transferinde dört sektöre istisna geldi

Merve YİĞİTCAN-İSTANBUL

Rusya’dan para transferlerinde yaşanan soruna kısmen çözüm getirildi. Tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve gıda sektörlerinde yapılan ihracatın bedelleri Emlak Katılım Bankası’ndan alınmaya başlandı. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar da kapsamın genişletilmesini bekliyor.

Geçen yılın aralık ayında aksamaya başlayan, ocak ayında ise durma noktasına gelen Rusya’dan para transferleriyle ilgili olarak 4 sektöre istisna geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve gıda sektörlerinden Rusya’ya yapılan ihracatın bedelleri Emlak Katılım Bankası üzerinden alınmaya başlandı. Konuyla ilgili görüştüğümüz sektör temsilcileri, Rusya’dan para transferlerinde yaşanan sorunların artması üzerine ilgili bakanlık temsilcilerinin harekete geçtiğini, şu anda Emlak Katılım Bankası üzerinden transferlerin gerçekleşmeye başladığını söylerken, hızlı aksiyon alınmasıyla ihracatçıların da rahat bir nefes aldığını belirtiyor. Şu an için 4 sektörde tıkanıklık açılırken, otomotiv ve makine sektörleri de kapsamın genişletilmesini bekliyor.

Banka dışı formül arayanlar var

Öte yandan Rusya’dan ihracat bedellerini alamayan ihracatçıların bir kısmının, farklı çözüm yolları arayışına girdiği öğrenildi. Buna göre bazı firmalar, Rusya’da mal sattığı şirketin varsa eğer Türkiye’deki şirketi ya da temsilcisi kanalıyla ödeme sorununu çözerken, bazı ihracatçıların da Kapalıçarşı üzerinden ödemelerini aldığı gelen duyumlar arasında. Rusya ile yaşanan ödeme sorunu geçtiğimiz hafta ilk kez EKONOMİ gazetesi gündeme getirmişti. Peki Rusya’dan para transferleriyle ilgili sorunlar nasıl baş göstermişti? Bilindiği gibi Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Batı’nın yaptırımları karşısında Türk firmaları Rusya’ya sattıkları mal karşılıklarını Euro ve dolar olarak alamamaya başladılar. Bunun üzerine TL ve ruble ile ticaret hızlanırken, Batı’nın son yaptırımlarından sonra Türk bankaları para transferlerini geri çevirmeye başlamıştı. Ödemelerini alamayan firmalar ihracatın da durma noktasına gelmesi üzerine konuyu Ankara’nın da gündemine getirmiş, Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek ödeme sorunu yaşayan firmaların listesini oluşturmuştu

Rus Büyükelçi devreye girmişti

Yaşanan sorunla ilgili Rusya tarafından da açıklamalar gecikmemiş, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov Sputnik’e verdiği demeçte, Rus Büyükelçiliğinin ve Ticaret Mümessilliğinin bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halinde olduğunu dile getirmişti. Yerhov yaptığı açıklamada, “Rus Büyükelçiliği ve Ticaret Mümessilliği, bazı Türk bankalarının Rus ticari işletmelerin çıkarları adına ödeme yapmayı reddetmesi ile ilgili olarak yetkili Türk makamlarıyla yoğun temas halindedir. Aynı zamanda bazı bankacılık kurumları, geçtiğimiz aralık ayının sonunda sıkılaştırma kararı alınan Batı yaptırımlarına doğrudan atıfta bulunuyor. Şu anda ortaya konulan çabalar sonucunda hem yaptırımlardan tamamen muaf olan ürünleri satan Türk ihracatçılarımızı, hem de Rus ortaklarını memnun edebilecek bir çözüme ulaşacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Çin bankaları da transferleri durdurdu

Öte yandan Sadece Türk bankaları değil, benzer şekilde savaş sonrası Rusya ile ticareti artan Çin’de de bazı bankaların Rusya’dan gelen transferleri kabul etmediği ortaya çıktı. Rus İzvestiya gazetesinde yer alan haberde, Çin bankalarının aralık ayında alınan yeni yaptırım kararlarından sonra Rusya ile dolar bazlı ödemeleri askıya aldığı, ruble ve yuan ödemelerinin ise devam ettiğini yazdı. Yanı sıra yaptırımlara takılmaktan endişe eden Çin devlet bankalarının, Rus şirketlerden ödemeleri Rusya ile ilgisiz üçüncü kişiler üzerinden göndermelerini istediği de haberde yer alan iddialar arasında.