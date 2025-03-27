  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'nın en zengin iş insanlarından Moşkoviç tutuklandı
Takip Et

Rusya'nın en zengin iş insanlarından Moşkoviç tutuklandı

Rusya’nın en zengin iş insanlarından, Rusagro şirketinin kurucusu Vadim Moşkoviç "büyük ölçekli dolandırıcılık" şüphesiyle tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın en zengin iş insanlarından Moşkoviç tutuklandı
Takip Et

Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanları arasında yer alan Moşkoviç aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Meşçanskiy mahkemesinde görüldü.

Büyük ölçekli dolandırıcılıkla suçlanan Moşkoviç, hakkındaki suçlamaları reddetse de mahkeme, Moşkoviç'in 2 ay süreliğine tutuklanmasına hükmetti.

Rusya'nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro’nun kurucusu Moşkoviç, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından şirketteki payını yüzde 50'inin altına düşürmüştü.

Rus basınında yer alan haberlerde, Moşkoviç'in "Solneçniye Produkti" adlı şirketin satın alınma sürecinde yaklaşık 30 milyar rublelik (yaklaşık 356 milyon dolar) dolandırıcılık yapmakla suçlandığı öne sürülüyor.

Moskova Borsası’nda işlem gören Rusagro'nun hisseleri gelişmenin ardından dün yüzde 19,5, bugün de yüzde 14 değer kaybetti.

Trump gümrük vergisini açıkladı, otomobil üreticilerinin hisseleri çakıldıTrump gümrük vergisini açıkladı, otomobil üreticilerinin hisseleri çakıldıKüresel Ekonomi
Havayolu şirketlerinden power bank yasağıHavayolu şirketlerinden power bank yasağıDünya
100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
İflas eden genetik test şirketi DNA verilerinin satışı için onay aldı
İflas eden genetik test şirketi DNA verilerinin satışı için onay aldı
AB, ABD'nin otomobil vergilerine misilleme yapmaya hazırlanıyor
AB, ABD'nin otomobil vergilerine misilleme yapmaya hazırlanıyor
Mısır'da 44 turisti taşıyan denizaltı battı! Ölü ve yaralılar var
Mısır'da 44 turisti taşıyan denizaltı battı! Ölü ve yaralılar var
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin yakında ölecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin yakında ölecek
Trump'ın otomobil vergisinden en çok hangi ülkeler etkilenecek?
TRUMP, İTHAL OTOMOBİLLERE YÜZDE 25 VERGİ AÇIKLADI
Eski Hazine Bakanı, tahvil devine danışman olacak
Eski Hazine Bakanı, tahvil devine danışman olacak