Sahte olmayan yapay altın! Aerogold gerçeğinden ayırt edilemiyor

Zürih’te bilim insanları ‘yapay altın külçesi’ üretti. Laboratuvar ortamında üretilen altının sahte olmadığı ve gerçeğinden ayır edilemediği belirtiliyor. "Aerogold" adı verilen yapay altın hafifliği ile de dikkat çekiyor.

Geleneksel altından ayırt edilemiyor

ETH Zürih'teki araştırmacıların keşfi, altından üretilen bir köpük türü olarak tanımlanıyor. Gözeneklerden oluşan üç boyutlu bir altın Aerogold teknoloji, uzay ve sanayi sektöründe kullanılabilecek. Havadan bile hafif olan altın formuyla dikkat çekiyor. Çıplak gözle geleneksel altından neredeyse ayırt edilemeyen altın türü, 98 parça hava ve sadece iki parça katı maddeden oluşuyor.

Bilim insanları ilk kez laboratuvar ortamında, doğadaki saf halinden daha hafif, daha sağlam ve daha dayanıklı bir tür olarak tanımlanıyor.

Altın parçacıklara ayrıldı

Çalışma kapsamında altın nanoparçacıklara ayrıldı. Daha sonra bu küçük altın parçacıkları, protein lifleri ve polimer adı verilen plastik benzeri malzemelerle bir araya getirildi. Bunun sonucunda, süngere benzeyen, hafif ve gözenekli bir yapı ortaya çıktı.

Altın gibi görünen bir madde

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, protein ve polimerlerin bazı bölümleri kimyasal yöntemlerle ayrıştırıldı ve böylece geriye, içi boşluklarla dolu olan ancak dışarıdan bakıldığında altın gibi görünen bir madde ortaya çıktı.

Uzay çalışmaları, elektronik ve sanayide kullanılıyor

Labrotuvarda üretilen yapay altının teknoloji, takı tasarımı ve uzay araştırmaları gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Doğal altından daha hafif ve dayanıklı olan yapay altının elektronik, saatçilik, süsleme sanatı ve hatta uzay teknolojisi gibi alanlarda devrim yaratabileceği söyleniyor.

Altın madenciliğine ihtiyacı azaltmak amaçlanıyor

ETH Zürih'teki ekip, çalışmalarının ileride altın madenciliğine duyulan ihtiyacı azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabileceğine inanıyor.