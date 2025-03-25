Samsung CEO’su Han Jong-Hee yaşamını yitirdi

Güney Kore merkezli Samsung Electronics, şirketin 63 yaşındaki Eş CEO’su Han Jong-Hee'nin vefatını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Han'ın "zorlu iş koşullarında" şirketin büyümesine önemli katkılar sağladığına vurgu yapılırken, "Bu acı dolu dönemde en içten taziyelerimizi ailesi ve yakınlarıyla paylaşıyoruz" denildi.

37 yıldır Samsung için çalıştı

37 yıldır Samsung için çalışan Han, 2022'den bu yana şirketin başkan yardımcılığı ve Eş CEO görevini yürütüyordu.

Han, geçen hafta yatırımcılarla yaptığı yıllık toplantıda Samsung hisselerinin performansından dolayı özür dilemiş ve büyük ekonomilerin politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yılın zorlu olabileceği uyarısında bulunmuştu.