Scholz: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Avrupa için büyük kazanım

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının Avrupa’nın güvenliği için büyük bir kazanım anlamına geleceğini söyledi.

Scholz, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını, bölgesel güvenliği, NATO’ya üyelik, siyasi güvenlik ve askeri işbirliği konularını ele aldıklarını aktaran Scholz, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya katılımı Avrupa'nın güvenliği için büyük kazanım anlamına gelecek. Bu nedenle Almanya olarak bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çaba sarf ettiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Scholz, “Bu sürecin ilerlemesi için sahip olduğumuz imkanlarımızla verilebilecek desteği verdik." diye konuştu.

Başka sürelerle kıyaslandığında Finlandiya ve İsveç’in sürecinin "hızlı" olduğuna işaret eden Scholz, “Avrupa'daki güvenlik için Kuzey Atlantik işbirliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

"İsveç'in desteği Ukrayna için önemli"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Scholz, İsveç ile Ukrayna’nın yanında durduklarını söyledi.

Scholz, İsveç’in Ukrayna için Leopard tankları göndermeyi taahhüt ettiğini anımsatarak, İsveç’in desteğinin, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı koyması için önemli olduğunu kaydetti.