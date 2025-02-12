Seçtiği Türkçe şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı’ndan Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ülkesine ziyareti için teşekkür etti. İbrahim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki günlük resmi ziyareti kapsamında bu akşam Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.

"Kalbimin tek sahibine"

Paylaşımında Türkçe olarak ''Teşekkür ederim, görüşmek üzere'' ifadelerini kullanan Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını, Şarkıcı İrem Derici’nin ''Kalbimin tek sahibine’’ şarkısı ile paylaştı. Malezya Başbakanı’nın paylaşımında yer alan şarkı sosyal medyada ilgi topladı.

Derici'den paylaşıma yorum

Derici ise paylaşıma "Nice song 🙏" (güzel şarkı) yorumunu yaptı.