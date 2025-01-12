Simpsonlar ABD’deki büyük yangını 20 yıl önceden nasıl bildi?

Kaliforniya'nın Los Angeles bölgesinde çıkan orman yangınları, komplo teorilerinin gündeme gelmesine yol açtı. Bu bağlamda, popüler dizi Simpsonlar'da 20 yıl önce yayınlanan bir bölüm dikkat çekti. Sosyal medyada, dizinin bu bölümünde yangının önceden tahmin edildiği öne sürüldü.

"Son zamanlardaki olaylara ürkütücü derecede benziyor"

"twinski.tv" kullanıcı adlı TikTok hesabı, dizisinin bir bölümünü paylaşırken, "18. sezonun 'Little Big Girl' adlı 12. bölümünde Springfield, kasabayı ve sakinlerini tehdit eden yıkıcı bir orman yangınıyla karşı karşıya kalıyor. Bu bölümdeki sahneler son zamanlardaki olaylara ürkütücü derecede benziyor. Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabalar" ifadelerini kullandı.

"Şaka" ayrıntısı

2007'de yayınlanan bölümde konuşan sunucu, "Bart, şakalarından birinde hızla kontrolden çıkan bir yangına neden oluyor ve bu da doğal afetler karşısında toplumların ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor" diye konuştu.