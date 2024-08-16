Sır perdesi aralanacak mı? Friends'in yıldızı Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltında

ABD savcısı Martin Estrada, doktorların Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinde ölen Friends aktörüne büyük miktarda ketamin sağladıklarını ve “kendilerini zenginleştirmek için Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandıklarını” söyledi.

Los Angeles adli tabibi geçen yılki otopsi raporunda, Perry'nin öldüğü sırada anksiyete ve depresyon nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi gördüğünü, ancak adli tabibin aktörün kan dolaşımında sadece tedaviden beklenenden çok daha yüksek seviyelerde ketamin bulduğunu söylemişti.

Los Angeles Polis Departmanı ve Uyuşturucu Uygulama İdaresi mayıs ayında, Perry'nin reçeteli ilacı nasıl aldığı ve vücudunda neden bu kadar çok uyuşturucu bulunduğuna dair ortak bir cezai soruşturma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Geniş bir yeraltı suç ağını ortaya çıkardı

Estrada, “Bu soruşturma, Bay Perry ve diğerlerine büyük miktarlarda ketamin dağıtımından sorumlu geniş bir yeraltı suç ağını ortaya çıkardı. Bu ağda bir yatılı asistan, çeşitli aracılar, iki tıp doktoru ve 'Ketamin Kraliçesi' olarak bilinen önemli bir uyuşturucu tedarik kaynağı yer alıyor” dedi.

Estrada ayrıca beş kişinin de suçlandığını söyledi ve “Yaptıkları şeyin yanlış olduğunu biliyorlardı. Yaptıkları şeyin Bay Perry için büyük bir tehlike riski taşıdığını biliyorlardı ama yine de yaptılar. Sonuçta bu sanıklar Bay Perry'nin iyiliğini düşünmektense ondan kar elde etmekle daha çok ilgilendiler” dedi.

New York Times'ın haberine göre Kaliforniya'daki federal mahkemede dosyalanan belgeler, Perry'nin kişisel asistanının da aralarında bulunduğu beş kişiyi, binlerce dolar değerinde ketamin temin etme ve Perry'ye uygulama planına dahil olmakla suçluyor. Times'a göre, savcıların “Ketamin Kraliçesi” olarak bilindiğini söylediği Jasveen Sangha ve “Dr P” olarak bilinen bir doktor olan Salvador Plasencia da suçlananlar arasında yer alıyor.

İkili, ketamin dağıtmak için komplo kurmak; ölümle sonuçlanan ketamin dağıtımı; metamfetamin dağıtmak amacıyla bulundurmak; ve federal bir soruşturmayla ilgili kayıtları değiştirmek ve tahrif etmekle suçlanıyor.

Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı haberine göre, Perry'nin kişisel asistanı Kenneth Iwamasa ketamin dağıtmak için komplo kurmakla suçlandı. Bir doktor olan Mark Chavez ve Perry'nin bir tanıdığı olan Erik Fleming de suçlandı. Mahkeme belgeleri, Plasencia ve Chavez arasında gönderilen ve Chavez'in “kurban MP" Perry'ye satmak üzere ketamin almayı tartıştığı metin mesajlarını ortaya çıkardı.

Times'ın haberine göre, mesajlaşmada Plasencia “Bu moronun ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum” ve “hadi öğrenelim” yazmış.

Ne olmuştu?

Perry, Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinde bir jakuzide ölü bulunmuştu. Los Angeles adli tabipliği ölüm nedenini “ketaminin akut etkileri” olarak belirlemişti.

Yapılan otopside kanında genel anestezi sırasında kullanılan seviyelere benzer ketamin seviyeleri bulunmuştu.

Perry'nin ölümü kaza olarak değerlendirilmiş ve cinayete dair bir bulguya rastlanmamıştı.