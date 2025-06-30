Sistem hatası binlerce kişiyi milyoner yaptı: CEO istifa etti

Eurojackpot çekilişinde ödül kazanan binlerce kişi, cuma günü cep telefonlarına gelen bildirimde büyük meblağlar gördü. Ancak şirket, bu miktarların gerçekte doğru olmadığını açıkladı.

Hatanın, eurocent biriminden Norveç kronuna yapılan çeviride ortaya çıktığı belirtildi. Yerel basına göre, kazanç miktarları 100 ile bölünmesi gerekirken yanlışlıkla 100 ile çarpıldı.

Norsk Tipping CEO’su Tonje Sagstuen, yaşanan karışıklık nedeniyle bir gün sonra istifa etti. Sagstuen, “Çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm. İnsanların öfkesi haklı. Bu bir güven kaybıdır” dedi.

Yanlış bilgilendirme yüzünden bazı talihliler tatil planları yaptı, evlerini yenilemeyi ya da yeni bir ev almayı düşündü. Ancak şirket, hatalı ödemelerin yapılmadığını ve doğru miktarların cumartesi akşamı güncellendiğini duyurdu.

NRK’ye konuşan bir kadın, ev tadilatı sırasında 1,2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığı bildirilince büyük sevinç yaşadığını, ancak aslında bu miktarın sadece küçük bir kısmını alabildiğini söyledi.

Kültür Bakanlığı acil toplantı yaptı

Olayın ardından Norsk Tipping yönetim kurulu, şirketin bağlı olduğu Kültür Bakanlığı ile acil bir toplantı yaptı. Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, “Bu tür hatalar kabul edilemez. Ülkede oyun hizmetlerini sağlama yetkisi yalnızca Norsk Tipping’e ait ve biz de kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini bekliyoruz” dedi.

Şirket son dönemde teknik sorunlar ve ciddi hatalar nedeniyle düzenleyici kurumlar ve müşteriler tarafından eleştirilmişti. Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik problem yaşandığını ve eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti.

CEO Sagstuen, 2014’ten beri şirkette görev alıyordu ve Eylül 2023’ten bu yana CEO koltuğunda oturuyordu. İstifasında, “Burada pek çok şey yanlış gitti ve bu benim sorumluluğum. Ayrıldığım için üzgünüm ama alınan önlemler konusunda içim rahat” ifadelerini kullandı.