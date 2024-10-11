SON DAKİKA... 2024 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Nobel Barış Ödülü, "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verildi.

Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombası mağdurlarının oluşturduğu bir hareketi olan Japon örgütü Nihon Hidankyo, aynı zamanda Hibakusha olarak da biliniyor.

Norveç Nobel Komitesi, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün sahibini duyurduğu açıklamasında, "2024 Nobel Barış Ödülü'nü Japonya'daki Nihon Hidankyo örgütüne vermeye karar verildi. Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombası mağdurlarının oluşturduğu bu hareketi, Hibakusha olarak da bilinir ve nükleer silahlardan arınmış bir dünya yaratma çabaları ile nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla göstermeleri sebebiyle barış ödülüne layık görülmüştür" denildi.