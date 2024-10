2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Nobel Fizik Ödülü'ne yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan çalışmalarından dolayı ABD’li John Hopfield ve İngiliz-Kanadalı Geoffrey Hinton layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren ödülü Salı günü başkent Stockholm'de takdim etti.

Nobel Ödülleri 1896 yılında ölen İsveçli mucit Alfred Nobel tarafından oluşturuldu. Ödül, 11 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 976.000 euro nakit para ödülüyle birlikte veriliyor.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79