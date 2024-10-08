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2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü, yapay sinir ağlarında makine öğrenimini sağlayan buluşları ve katkıları nedeniyle John J. Hopfield ve Geoffrey E. Hinton'a verdi.

Haber Merkezi
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2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu
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2024 Nobel Fizik Ödülü'ne yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan çalışmalarından dolayı ABD’li John Hopfield ve İngiliz-Kanadalı Geoffrey Hinton layık görüldü.

Ödül Stockholm'de taktim edildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren ödülü Salı günü başkent Stockholm'de takdim etti.

Nobel Ödülleri 1896 yılında ölen İsveçli mucit Alfred Nobel tarafından oluşturuldu. Ödül, 11 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 976.000 euro nakit para ödülüyle birlikte veriliyor.

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