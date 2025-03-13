SON DAKİKA... Trump'tan AB'ye alkollü içeceklerde yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, AB'yi alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi ile tehdit etti.

Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında “Dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme ve gümrük tarifesi otoritelerinden biri olan ve tek amacı ABD'den faydalanmak için kurulan Avrupa Birliği, viskiye yüzde 50'lik iğrenç bir tarife koydu” dedi.

Trump, “Eğer bu tarife derhal kaldırılmazsa, ABD kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200'lük bir tarife koyacaktır. Bu ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak” dedi.