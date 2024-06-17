SON DAKİKA! İsrail'de savaş kabinesi feshedildi
7 Ekim'de başlayan savaşın ardından kurulan İsrail'in Savaş Kabinesi dağıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshettiği bildirildi.
Reuters haber ajansına konuşan İsrailli bir yetkili, Başbakan Netanyahu'nun savaş kabinesini feshettiğini söyledi.
Söz konusu iddia, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmasının ardından geldi. Gantz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu’nun, İsrail’in 'gerçek zafere doğru ilerlemesini' engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını dile getirmişti.
Netanyahu ise Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz’ı 'istifa kararını doğru zamanda almamakla' eleştirmişti.
İsrail medyası da feshedildiğini duyurdu
Ülke medyası ise Başbakan Netanyahu'nun, savaş kabinesini üye Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifasının ardından feshettiğini açıkladığını duyurdu.
İsrail'in önde gelen ana akım gazetelerinden Haaretz, Netanyahu'nun kabine kararının esas olarak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi bakanların kabineye dahil edilmesini engellemeyi amaçladığını yazdı.
İsrail süreç boyunca Gazze'de 37 binden fazla Filistinliyi katletti.