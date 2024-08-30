  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Sudan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 173'e yükseldi
Takip Et

Sudan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 173'e yükseldi

Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanaklar nedeniyle oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sudan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 173'e yükseldi
Takip Et

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 11 eyaletinde etkili olan sağanaklar nedeniyle oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığını bildirdi.

Selden 170 binden fazla kişi etkilendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki aşırı yağışlar ve ardından oluşan sellerin 170 binden fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamada, sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 173'e ve yaralı sayısının 505'e ulaştığı, 18 bin 665 evin tamamen, 14 bin 947 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı
Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği ifade edildi.

Vaka sayısının 1696'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

Enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi nasıl uygulanır?Enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi nasıl uygulanır?Ekonomi

 

Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir?Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir?Yaşam

 

Dünya
Filistinli aktivist Amro: Gazze'deki Filistinlilere yönelik gerçek bir soykırım savaşı var
Filistinli aktivist Amro: Gazze'deki Filistinlilere yönelik gerçek bir soykırım savaşı var
Trump "sus payı" davasının federal mahkemeye taşınması talebinde bulundu
Trump "sus payı" davasının federal mahkemeye taşınması talebinde bulundu
Balık ölümleri Yunanistan'ı alarma geçirdi! Olağanüstü hal ilan edildi
Balık ölümleri Yunanistan'ı alarma geçirdi! Olağanüstü hal ilan edildi
Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor
Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor
Ukrayna, F-16 savaş uçağının düştüğünü duyurdu: Yüksek performans gösterdi
Ukrayna: Bir F-16 savaş uçağımız düştü
BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Gazze Şeridi'nde durum "umutsuzluğun ötesinde"
BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Gazze Şeridi'nde durum "umutsuzluğun ötesinde"