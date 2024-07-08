Sunak Netanyahu'nun tutuklama kararına itiraz etmişti, yeni hükümet itirazı geri çekti

İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni İşçi Partisi hükümetinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını destekleyeceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Muhammed Deif hakkında tutuklama talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

Söz konusu kararın ardından, eski başbakan Rishi Sunak liderliğindeki hükümetin UCM'ye itiraz ettiği bildirilmişti. İngiltere, UCM'den İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisine sahip olup olmadığını incelemesini talep etmişti.

The Guardian gazetesi, Başbakan Starmer'in itiraz kararını geri çekeceğini bildirdi. Henüz konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Ateşkes çağrısı

Başbakan Starmer, dün Netanyahu ve Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'la ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin endişe verici olduğunu söyleyen Starmer, Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç olduğunu, esirlerin hemen salıverilmesi ve insani yardımların ihtiyaçları karşılayacak şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

Starmer, iki devletli çözüm için gerekli şartların yerine getirilmesinin ve Filistin yönetiminin etkili çalışması için finansal desteğin önemine vurgu yaptı.

Abbas'la gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Başbakan Starmer, Devlet Başkanı Abbas'ı, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve artırılması ile Filistin yönetimine finansal destek gibi öncelikli konularda bilgilendirdi.

Filistin için uluslararası meşruiyetin sağlanmasını ele alan Başbakan, barış sürecine katkıda bulunmak için uzun süredir destekledikleri Filistin'i tanıma politikasının değişmediğini ve bunun Filistinlilerin yadsınamaz hakkı olduğunu söyledi."