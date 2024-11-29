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Suriye'de şiddetli çatışmalar: Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep'e girdi

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışmaların ardından Halep kent merkezine ilerlemeye başladı.

Haber Merkezi
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Suriye'de şiddetli çatışmalar: Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep'e girdi
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Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı güçler, Beşar Esad rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı.

Rejim karşıtı gruplar Halep şehir merkezine girdi

İki gündür süren çatışmalarda rejim karşıtı gruplar, Halep şehir merkezine girmeye başladı. Halep ve İdlib'de 56 yerleşimi ele geçiren silahlı gruplar, çok sayıda Esad rejimi askerini öldürdü ve onlarcasını da esir aldı.

Halep'in batısına düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğü bildirildi. Ayrıca Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda dört sivil hayatını kaybetti.

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