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Suriye'den İran'a uyarı: Saygı gösterin!

Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'ı Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve halkının iradesine saygı duymaya çağırdı.

Haber Merkezi
AA
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Suriye'den İran'a uyarı: Saygı gösterin!
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Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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