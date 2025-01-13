Tedbir kararı reddedildi! "Trump raporu" bu gece yayımlanabilir
Yargıç Aileen Cannon, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in, Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale davasıyla ilgili hazırladığı raporun bir kısmının yayımlanmasına engel teşkil eden tedbir kararının uzatılmasını reddederek, raporun gece yarısından itibaren yayımlanabileceğini açıkladı.
ABD basınındaki haberlere göre, Yargıç Aileen Cannon, Smith'in Trump'ın 2020 seçim kaybını tersine çevirme çabalarına ilişkin hazırladığı raporunun bir bölümünün yayımlanmasını yasaklayan tedbir kararının uzatılması talebini reddetti.
Cannon'un bu kararı, Smith'in söz konusu raporunun gece yarısından itibaren yayımlanabileceği anlamına geliyor.
ABD Kongre Binası'na 6 Ocak 2021'de düzenlenen saldırı öncesinde Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale çabalarına ilişkin uzun süredir beklenen raporun, Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından birkaç gün önce açıklanması bekleniyor.
Özel Yetkili Savcı Smith, dün görevinden istifa etmişti.
ABD başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta Oval Ofis'teki ikinci dönemi için yemin edecek.