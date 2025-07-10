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Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı
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Teksas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

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