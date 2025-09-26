Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak

İkinci görev döneminde ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergileri ile adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump’tan bir "vergi" açıklaması daha geldi.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, ABD dışında üretilen "ağır kamyonlara" gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Harika ağır kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak için, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır (büyük) kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

Bu sayede "Peterbilt", "Kenworth", "Freightliner", "Mack Trucks" gibi yerli ağır kamyon üreticilerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Kamyoncularımızın finansal açıdan sağlıklı ve güçlü olmalarına birçok nedenden dolayı ihtiyacımız var. Her şeyden önce ulusal güvenlik nedeniyle" dedi.