Trump: Çin Cumhurbaşkanı Şi ile iki hafta içinde görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile görüşeceğini açıkladı.

Trump: Çin Cumhurbaşkanı Şi ile iki hafta içinde görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin uzun vadede sürdürülemeyeceğini belirterek iki hafta içinde Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.

ABD basınına açıklama yapan Trump, Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü kaydederek, “Beni bunu yapmaya zorladılar” ifadesini kullandı.

