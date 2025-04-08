Trump: Çin de anlaşma yapmayı çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo ile yaptığı telefon görüşmesine dair paylaşımda bulundu.

Harika bir görüşme yaptığını belirten Trump, "Muazzam ve sürdürülemez ticaret fazlaları, gümrük tarifeleri, gemi inşası, ABD LNG'sinin büyük ölçekli alımı, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük askeri koruma için ödeme konularını görüştük." ifadesini kullandı.

Trump, Güney Kore'nin askeri ödemelere kendisinin ilk başkanlık döneminde başladığını ancak eski Başkan Joe Biden'ın anlaşmayı feshettiğini belirtti.

"Çin de anlaşma yapmayı çok istiyor"

Güney Kore'den üst düzey yetkililerin şu anda uçakta ABD yolunda olduğunu ifade eden Trump, "Aynı şekilde, hepsi de ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore ile olduğu gibi ticaret ve gümrük vergileri kapsamına girmeyen diğer konuları da gündeme getiriyor, bunları da müzakere ediyoruz. Çin de bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Biz onların aramasını bekliyoruz. Bu olacak." dedi.