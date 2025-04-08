Trump'tan Çin'e yeni vergi mesajı: Anlaşma için aramalarını bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, vergilere yönelik kendi platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump Güney Kore ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Çin'den de benzerini beklediklerini ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması şu şekilde;

"Güney Kore'nin Geçici Başkanı ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Onların sürdürülemez vergileri, gemi inşalarını, ABD LNG'sinin büyük ölçekli satın alımını, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük askeri Koruma için ödemeler hakkında konuştuk. Bu askeri ödemeleri benim ilk dönemimde başlattılar ancak Uykucu Joe Biden, bilinmeyen nedenlerle anlaşmayı feshetti. Bu herkes için şok ediciydi! Her durumda, her iki ülke için de harika bir anlaşmanın sınırları ve olasılığı var. En üst düzey ekipleri ABD'ye giden bir uçakta ve işler iyi görünüyor. Ayrıca, ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore'de olduğu gibi, Ticaret ve vergiler tarafından kapsanmayan diğer konuları gündeme getiriyor ve bunların da müzakere edilmesini sağlıyoruz. Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Aramalarını bekliyoruz. Ve bu gerçekleşecek! Tanrı ABD'yi korusun"