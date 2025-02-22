  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Elon Musk'ın DOGE’de ‘daha saldırgan’ olmasını istedi
Takip Et

Trump, Elon Musk'ın DOGE’de ‘daha saldırgan’ olmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarında "daha saldırgan" olması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Elon Musk'ın DOGE’de ‘daha saldırgan’ olmasını istedi
Takip Et

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

"Elon müthiş bir iş çıkarıyor"

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Trump: Amerika'yı yeniden büyük yapalım

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor" sözlerini ekledi.

ABD Başkanı, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganını yineledi.

Trump duyurdu! Ukrayna ile anlaşmak üzereyizTrump duyurdu! Ukrayna ile anlaşmak üzereyizDünya
Associated Press’ten Trump’a “ifade özgürlüğü” davasıAssociated Press’ten Trump’a “ifade özgürlüğü” davasıDünya
Papa Francis'in istifa edeceği iddiası! Vatikan’dan açıklama geldiPapa Francis'in istifa edeceği iddiası! Vatikan’dan açıklama geldiDünya
Dünya
Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İran'ı ziyaret edecek
Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İran'ı ziyaret edecek
Bilgisayar korsanları İtalya’yı hedef aldı! Siber saldırılar sürüyor
Bilgisayar korsanları İtalya’yı hedef aldı! Siber saldırılar sürüyor
ABD, BM’ye Ukrayna savaşının sona erdirilmesine için tasarı sunacak
ABD, BM’ye Ukrayna savaşının sona erdirilmesine için tasarı sunacak
Papa Francis'in istifa edeceği iddiası! Vatikan’dan açıklama geldi
Papa Francis'in istifa edeceği iddiası! Vatikan’dan açıklama geldi
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden, Rumble'a erişim engeli kararı!
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden, Rumble'a erişim engeli kararı!
DSÖ: Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası başladı
DSÖ: Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası başladı