Trump: Güzel haberler aldım

ABD Başkanı Donald Trump Adalet Bakanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden'ı da "Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı" diyerek eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın." ifadesini kullandı.

"⁠Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu"

⁠Trump, savaş nedeniyle günde yaklaşık 2 bin genç insanın öldüğünü belirterek, "⁠Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu." dedi.