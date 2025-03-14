  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Putin ile dün verimli görüşme yaptık
Takip Et

Trump: Putin ile dün verimli görüşme yaptık

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüklerini açıkladı. Kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Trump, “Kanlı savaşın nihayet sona erebileceğine dair çok iyi bir şans var” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Putin ile dün verimli görüşme yaptık
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli görüşme yaptığını açıkladı. Trump Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için “çok iyi bir şans” olduğunu söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona erebileceğine dair çok iyi bir şans var” dedi.

Trump açıklamasında Putin'den “tamamen kuşatılmış” Ukrayna birliklerinin hayatını bağışlamasını talep ettiğini de belirtti.

Dünya
Avrupalılar ortalama 81,4 yıl yaşıyor
Avrupalılar ortalama 81,4 yıl yaşıyor
Trump'ın ‘Grönland'ı ilhak’ açıklamasına AB'den yanıt: Danimarka'yı destekliyoruz
Trump'ın ‘Grönland'ı ilhak’ açıklamasına AB'den yanıt: Danimarka'yı destekliyoruz
Almanya'da siyasiler uzlaştı: Piyasalar olumlu tepki verdi
Almanya'da siyasiler uzlaştı: Piyasalar olumlu tepki verdi
Formula 1 pist dışına çıkıyor! Eğlence, ürün ve deneyimleri geliştiriyor
Formula 1 pist dışına çıkıyor! Disneyleşiyor mu?
Hamas: Hayattaki bir askerle, 4 esirin naaşı İsrail'e teslim edilecek
Hamas: Hayattaki bir askerle, 4 esirin naaşı İsrail'e teslim edilecek
İsrail'in, Tulkerim kentindeki saldırıları sürüyor
İsrail'in, Tulkerim kentindeki saldırıları sürüyor