Trump: Putin ile dün verimli görüşme yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli görüşme yaptığını açıkladı. Trump Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için “çok iyi bir şans” olduğunu söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona erebileceğine dair çok iyi bir şans var” dedi.

Trump açıklamasında Putin'den “tamamen kuşatılmış” Ukrayna birliklerinin hayatını bağışlamasını talep ettiğini de belirtti.