Trump, Hamaney’e mektup yazdı: Mektup BAE tarafından İran'a iletilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yazdığı mektubun teslimine ilişkin İran basınına açıklamalarda bulundu. Bekayi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın Danışmanı Enver Gargaş’ın bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşeceğini belirtti. Bekayi, Gargaş’ın bu ziyaret kapsamında Trump’ın İran’a gönderdiği mektubu da ileteceğini ifade etti.

"Mektup yazıldı ancak elimize ulaşmadı"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Trump’ın Hamaney’e yazdığı mektubun henüz İran’a ulaşmadığını söylemişti. Arakçi, "Mektup yazıldı ancak elimize ulaşmadı. Yakında bir Arap ülkesinin temsilcisi tarafından Tahran’a iletilmesi bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.