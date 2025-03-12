DEM Parti heyeti Erdoğan ile görüşme için randevu talebinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyetine, talep etmeleri durumunda randevu vereceğini açıklamıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, heyet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapılacağını açıklamıştı.

DEM Parti randevu talebinde bulundu

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanlığı'ndan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme için resmi randevu talebinde bulundu.

DEM Parti heyetinin parti turu devam ediyor

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretlerinin ardından gerçekleştirdiği ilk turda, AK Parti'nin Meclis yönetimiyle bir araya gelmişti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı "Kendinizi feshedin" çağrısının ardından geçtiğimiz pazartesi günü ikinci tura çıkan heyet; CHP, EMEP ve DEVA partileriyle görüşmüştü.

Heyet bugün ise Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. İlk turda randevu vermeyen İYİ Parti ikinci turda listede yok.

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te AK Parti ve MHP ile görüşecek.