  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık
Takip Et

Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Rusya'nın Çin ile derinleşen ilişkilerine ilişkin, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık
Takip Et

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda, Trump, son dönemde Hindistan, Rusya ve Çin arasındaki güçlenen işbirliğine yönelik, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık. Birlikte uzun ve müreffeh bir gelecekleri olsun." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Başkan Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında ​​Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurgulamıştı.

ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." diye konuşmuştu.

Temmuz sonunda da Trump'ın Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin son günlerde Hindistan ve Rusya liderleriyle yaptığı zirveler, Asya'daki diplomatik dengelerin Pekin'in lehine kaydığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Karasularında gerginlik! Venezuela'ya ait iki askeri uçak ABD donanma gemisine yaklaştıKarasularında gerginlik! Venezuela'ya ait iki askeri uçak ABD donanma gemisine yaklaştıDünya
Gazze’de saldırılar ve açlık can aldı: 75 kişi hayatını kaybettiİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdiDünya

 

Dünya
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelen Batı ülkelerine tepki
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelen Batı ülkelerine tepki
ABD'de Hyundai tesisine baskın: 475 kişi gözaltına alındı
ABD'de Hyundai tesisine baskın: 475 kişi gözaltına alındı
UAEA Başkanı Grossi, ülkelerin, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlarını artırdığını söyledi
UAEA Başkanı Grossi, ülkelerin, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlarını artırdığını söyledi
Yalnızlık hasta ediyor! Sağlık sistemine ciddi maliyet getiriyor
Yalnızlık hasta ediyor! Sağlık sistemine ciddi maliyet getiriyor
AB, 19. Rusya yaptırım paketi kapsamında ABD’ye heyet gönderme kararı aldı
AB, 19. Rusya yaptırım paketi kapsamında ABD’ye heyet gönderme kararı aldı
Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyor
Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyor