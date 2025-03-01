Trump ile tartışması sonrası Zelenskiy İngiltere’de! Başbakan Starmer ile görüşüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüşmek üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geldi.

İki lider basının önünde tokalaştıktan sonra görüşmeye başlamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geçti.

Ukrayna konulu zirveye katılacak

Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacak.

Bakan Fidan'da zirveye katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak. Ukraynalı liderin İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşmesi de öngörülüyor. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.

Kral Charles, Trump'ı İngiltere'ye davet etti

İngiltere Başbakanı Starmer, 27 Şubat’ta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette, Kral Charles tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu Başkan’a iletmişti.

Trump ise aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump'la tartışmasının ardından Londra'da

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.