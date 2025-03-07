Trump İran’a mektup yazdı! Müzakere talebinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için dün mektup gönderdiğini söyledi.

Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu

ABD basınında yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup yazarak müzakere talebinde bulundu. Trump'ın İran'la nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmayı istediği öğrenildi.

“İran nükleer silah sahibi olamaz”

Fox Business Network'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini çünkü İran'ın "nükleer silaha sahip olamayacağını" ve bir anlaşma alternatifi olarak "bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını" belirtti. ABD basınında yer alan yorumlara göre Trump bu ifadeyle muhtemelen İran'a yönelik bir saldırıyı kastetti.

Hamaney daha önce reddetmişti

Geçtiğimiz ay Hamaney, Washington'ın Tahran ile yaptığı anlaşmaları defalarca bozduğunu öne sürerek ABD ile müzakereleri reddetmişti.