  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta olabilir
Takip Et

Trump: Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında bu hafta anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta olabilir
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde, Rusya-Ukrayna süreci ve İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşmaya varılma ihtimali olup olmadığı sorusuna, "Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya ise "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık" şeklinde cevap verdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumun iyi gittiğini ve Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız" dedi.

18 Nisan'da konuyla ilgili açıklamasında hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seslenen Trump, "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var" diye konuşmuştu.

Trump ayrıca, İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump'ın, Powell'a eleştirileri sürüyor: Faizler düşürmezse ekonomik yavaşlama olurTrump'ın, Powell'a eleştirileri sürüyor: Faizler düşürmezse ekonomik yavaşlama olurKüresel Ekonomi

 

Trump yönetimi, Afrika'daki kalkınma ve diplomatik faaliyetlerini azaltıyorTrump yönetimi, Afrika'daki kalkınma ve diplomatik faaliyetlerini azaltıyorDünya

 

 

Dünya
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Yatırımcılar Avrupa hisse senedi fonlarına yöneldi
Yatırımcılar Avrupa hisse senedi fonlarına yöneldi
Nadir metaller yarışında ABD hamlesi: Kazak şirkete 5 milyar dolarlık teklif
Nadir metaller yarışında ABD hamlesi: Kazak şirkete 5 milyar dolarlık teklif
UNRWA: İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan beri Gazze'de 600 çocuk öldürüldü
UNRWA: İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan beri Gazze'de 600 çocuk öldürüldü
Putin’den İran ile ortaklık anlaşmasına onay
Putin’den İran ile ortaklık anlaşmasına onay
İspanya, Papa Francis'in ölümünden dolayı üç günlük yas ilan etti
İspanya, Papa Francis'in ölümünden dolayı üç günlük yas ilan etti