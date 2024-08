Trump suikastçısı Crooks'un cesedinin kayıp olduğu iddia edildi

Takip Et

13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler kentinde Cumhuriyetçi Parti mitinginde Donald Trump'a suikast düzenledikten sonra öldürülen Thomas Matthew Crooks'un cesedinin kayıp olduğu iddiası yine Cumhuriyetçi Parti'den Clay Higgins'e ait.

Ön soruşturma için kurulan komisyon raporunun detaylarını ABD merkezli Newsweek dergisiyle paylaşan Higgins, 20 yaşındaki suikastçının cesedinin soruşturma kapsamında incelenmek istendiğinde bulunamadığını belirtti.

Crooks'un cesedini inceleme çabaları Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından da engellenirken, raporda, "5 Ağustos'ta cesedi inceleme çabalarım heyecana neden oldu ve rahatsız edici bir gerçeği de ortaya çıkardı. FBI, 13 Temmuz'da alıkoyduğu cesedi 23 Temmuz'da, yani 10 gün sonra yakılmak üzere serbest bırakmıştı. 5 Ağustos'a gelindiğinde bu bilgiyi Bölge Adli Tabipliği, kolluk kuvvetleri, Şerif dahil kimse bilmiyordu." denildi.

"FBI engelledi" iddiası

Euronews haberine göre, Higgins, teknik olarak Butler Bölge Adli Tabipliği'nin ceset üzerinde yetki sahibi olduğunu, FBI'ın izin almadan cesedi ailesine teslim edemeyeceğini, fakat Tabipliğe haber edilmediğini iddia etti ve ekledi, "FBI'ın bu eylemi, soruşturma çabalarının engellenmesi olarak yorumlanabilir."

Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi, yaşanan durum hakkında "Adli tıp ve otopsi raporlarının yüzde 100 doğru olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Aslında bunu asla bilemeyeceğiz. Evet inceleme raporlarını, fotoğrafları verecekler. Fakat bunun doğruluğu kanıtlama noktasında yeterli olmayacağını düşünüyorum," dedi.

Rapor pazartesi günü komisyonun başkanı olarak görev yapan bir başka Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Kelly'e sunuldu. Raporun şu ana kadar elde edilen bulguların bir kısmını içerdiği ancak “kapsamlı ya da nihai olmadığı” belirtildi.

"Her şüphe ortadan kaldırılacak"

Higgins, “Daha önce de söylediğim gibi, her soru yanıtlanacak, her teori araştırılacak ve her şüphe ortadan kaldırılacaktır. Amerikan halkı Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm gerçekleri öğrenmeyi hak ediyor. Soruşturma çabalarımız iyi niyetle ilerliyor. Ön soruşturma raporumun yayınlanması, Amerikan halkına şeffaflık ve güvence sağlama arzumun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Crooks'un bir çatıdan ateşlediği kurşunlar, Trump'ı ve mitinge katılanlardan iki kişiyi yaralarken, seyirciler arasında bulunan eski bir itfaiye memuru olan Corey Comperatore de ailesini korumaya çalışırken hayatını kaybetmişti.

Sonrasında Gizli Servis'e bağlı bir keskin nişancı, Crooks'un yerini saptayıp kısa sürede etkisiz hale getirdi. Olay yerindeki ilk incelemede, 20 yaşındaki gencin yanında fazladan dört şarjörü olduğu ve aracında bulunan bombaları patlatmak üzere bir kumanda taşıdığı belirlendi.