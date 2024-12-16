Trump: Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de. Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu söyleyen Trump, olacakların anahtarının ise Türkiye'de olduğunu ifade etti.
"Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var"
Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var" diye konuştu.
Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa ilişkin Trump, "Ukrayna'daki kıyım durmalı. Putin ve Zelenski ile konuşacağız. Zelenski anlaşmaya hazır olmalı" dedi.