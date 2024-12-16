  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de
Takip Et

Trump: Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de. Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de
Takip Et

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu söyleyen Trump, olacakların anahtarının ise Türkiye'de olduğunu ifade etti. 

"Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var"

Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var" diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa ilişkin Trump, "Ukrayna'daki kıyım durmalı. Putin ve Zelenski ile konuşacağız. Zelenski anlaşmaya hazır olmalı" dedi. 

Konut alacaklar dikkat! En kârlı il ve ilçeler belli olduKonut alacaklar dikkat! En kârlı il ve ilçeler belli olduEmlak

 

İTO Başkanı Avdagiç'ten Trump 2.0 dönemine ilişkin Türkiye tahminiİTO Başkanı Avdagiç'ten Trump 2.0 dönemine ilişkin Türkiye tahminiEkonomi

 

Dünya
Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Köroğlu: Yarın hem başbakan hem de Ahmed eş-Şara ile görüşeceğiz
Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Köroğlu: Yarın hem başbakan hem de Ahmed eş-Şara ile görüşeceğiz
Kanada Maliye Bakanı istifa etti: "Tek dürüst ve uygun yol istifaydı"
Kanada Maliye Bakanı istifa etti: "Tek dürüst ve uygun yol istifaydı"
Almanya'da hükümet düştü! Erken seçime gidiliyor
Almanya'da hükümet düştü! Erken seçime gidiliyor
Putin: Batı'nın Rusya için oluşturduğu tehditlere kapsamlı şekilde karşılık verilecek
Putin: Batı'nın Rusya için oluşturduğu tehditlere kapsamlı şekilde karşılık verilecek
Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi: Teslim olmayı reddediyorum
Devrik Suriye lideri Esad'dan ilk açıklama geldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 437 gündür sürüyor! Can kaybı 45 bini geçti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 437 gündür sürüyor! Can kaybı 45 bini geçti