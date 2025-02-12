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Trump ve Putin görüştü! "Anlaşmaya vardık"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump yaptığı açıklamada "Putin'le Ukrayna, Ortadoğu, enerji, yapay zeka, doların gücünü görüştük. Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump ve Putin görüştü! "Anlaşmaya vardık"
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ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.  Kremlin, görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü belirtti. 

Uzun ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Putin ile Ukrayna, enerji, yapay zeka ve doların gücü konusunda görüştükleri bilgisini verdi.  Trump, "Birbirimizin ülkelerine ziyaret edeceğiz" dedi. 

"Putin ile anlaştık"

Putin'le yaptığı görüşmede Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı.

Trump, "Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin'le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" dedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi de arayacağını söyledi. 

"Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağını inanıyorum" diyen Trump, "Ben başkan olsaydım asla yaşanmayacak bir savaşta milyonlarca insan öldü, bu sona ermeli" ifadelerini kullandı. 

Trump, müzakereleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve özel temsilcisi Steve Witkoff'un yürüteceğini açıkladı. 

Trump, "Putin de benim gibi sağduyuya güçlü bir şekilde inanıyor" dedi. 

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