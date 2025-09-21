  1. Ekonomim
  3. Trump: Venezuela’da ne olacağını göreceğiz
Trump: Venezuela’da ne olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun müzakere mektubuyla ilgili konuşmaktan kaçınarak “Venezuela’da ne olacağını göreceğiz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün cenaze törenine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD ile müzakere yapmaları için gönderdiği iddia edilen mektubu alıp almadığı sorusuna Trump, "Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Trump, Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili soruya da gerginliğin tırmanarak devam etmesi halinde ABD’nin Polonya’ya yardım edebileceğini söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordularının Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

