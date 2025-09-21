Ticaret Bakanlığı’ndan “151 TL maliyetli ayçiçek yağı” iddiasına sosyal medya uyarısı

Bir sosyal medya kullanıcısı, çalıştığı markette satılan Trakya Birlik marka, 5 litrelik ayçiçek yağının kaç liraya mal edildiğini ve satıldığını gösteren bir video çekerek takipçilerine servis etti.

Farklı bir hesabın dolaşıma soktuğu videoda, kasa sisteminde 151 TL maliyeti olduğu görülen ürünün, rafta 449 liraya satıldığı belirtildi. Bu iddia çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve milyonlarca görüntüleme aldı.

Trakya Birlik: Manipülatif algı yaratma çabası

S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 20 Eylül 2025 tarihinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayarak iddialara yanıt verdi.

Paylaşılan metinde, videoda görülen ürünün üretim tarihinin 23.01.2025 olduğuna dikkat çekildi.

Trakya Birlik, ilgili ürünün üretim tarihindeki satış listesine (03.12.2024 tarihli) göre net bayi maliyetinin KDV dahil 296,16 TL olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu maliyetin o dönemdeki piyasa raf fiyatları olan 325,00 TL – 329,00 TL bandıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Eylül 2025 itibarıyla güncel 5 litrelik ayçiçek yağı net bayi maliyetinin ise KDV dahil 376,50 TL olduğu ve bu maliyetin 420,00 TL – 430,00 TL aralığındaki market raf fiyatlarına tekabül ettiği bilgisi verildi.

İddialarda yer alan 151,50 TL’lik tedarik maliyetinin ise 2023 yılının Mayıs ayına ait olduğu ve güncel durumla bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi ve metinde şu ifadelere yer verildi:

“İddia edilen 151,50 tedarik maliyeti 2023/Mayıs döneminde piyasada görülen ürün tedarik maliyeti olup günümüz için karşılığı yoktur. 2023 yılında geçerli maliyeti sanki yeni tedarik maliyeti gibi gösterip güncel satış fiyatları ile mukayese ederek yüksek kar marjı iddiasında bulunmak, ilgili marketin tedarik maliyet kontrol sistem zafiyeti olabileceği gibi, markamızı karalamaya yönelik ya da vatandaşlarımız nezdinde temel gıda ürünlerindeki fiyat hassasiyetine karşı manipülatif algı yaratma çabası içerisinde art niyetli bir paylaşım olabileceği düşünülmektedir.”

Açıklamada ayrıca, videonun çekildiği satış noktasının tespiti için gerekli çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan sosyal medya uyarısı

Ticaret Bakanlığı da bir markette satılan ürünün maliyetine ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirterek, sosyal medya kullanıcılarına, içeriklerini teyit etmeleri ve güvenilirliğinden emin olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki paylaşıma ilişkin bilgi verildi.

Dezenformasyon içerikli olduğu vurgulanan paylaşımda, bir markette satılan ürünün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiği bildirildi.

Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni bir paylaşım daha yaparak ürünün markete geliş fiyatının ilk paylaşımın aksine 351 lira olduğunu söylediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yapılan düzenli kontrollerle uyuşmayan bir durum tespit edilmemiştir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirme fırsatı olan tüm sosyal medya kullanıcılarına, içerikleri yaymadan önce teyit etme ve güvenilirliğinden emin olma sorumluluklarını hatırlatmak isteriz.

Ticaret Bakanlığı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik tüm girişimlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, üretici ve ticaret erbabımızın yanında olurken tüketicimizin de daima koruyucusu olmaya devam edeceğiz."