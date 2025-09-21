AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanımıza "Trump'ın adamı" demek milletimize apaçık düşmanlıktır

  1. Ekonomim
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Cumhurbaşkanımıza 'Trump’ın adamı’ demek, aziz milletimize apaçık düşmanlıktır” diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.’la görüştüğünü ve Donald Trump’la görüşme karşılığında 300 Boeing uçağını alma sözü verdiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu. Görüşmede Boeing uçak alımı, büyük çaplı F-16 anlaşması ve F-35 görüşmelerinin gündemde olacağını belirten Trump, Erdoğan ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu vurguladı

ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” dedi.

CHP Olağanüstü Kurultayı'nda bugün kürsüye çıkan Özgür Özel, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Trump'ın adamı" diyerek tepki gösterirdi.

CHP Genel Başkanı Özel’eAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan tepki geldi.

"CHP’nin direksiyon hakimiyetini kaybeden genel başkanı"

Yazıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"CHP’nin direksiyon hakimiyetini kaybeden genel başkanı, yine çaresizlik içinde iftira siyasetine sarılmış durumda.

CHP, kendi iç çekişmelerini örtbas etmek için aciz ve hadsiz bir muhalefet örneği sergileyen Özgür Özel’in milletin adamı cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a ‘Trump’ın adamı’ diyerek icazet iftirası atması, en başta milletimize saygısızlıktır.

Demokrasiden nasibini almayan, kendi ülkesine, kendi milletine, kendi değerlerine her fırsatta düşmanlık yapan CHP’nin genel başkanı, mili iradeyle kavgasını bir türlü bitirememiştir.

Ülke yönetiminde 25 yıldır bu millete hizmet eden, vesayet düzenine son veren, darbeler karşısında dimdik duran, Türkiye’yi küresel bir güç haline getiren milletin adamı genel başkanımız ve cumhurbaşkanımıza ‘Trump’ın adamı’ demek, aziz milletimize apaçık düşmanlıktır."

