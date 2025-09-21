Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce, Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gazze'de vahşeti gündeme getireceğim. 23 Eylül Salı günü, BM Genel Kuruluna hitap edeceğim.14 yıllık kanlı ve karanlık dönemin ardından özgürlüğe kavuşan Suriye'nin yeni yönetiminin orada bulunması bizim için sevindiricidir.

Türk Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Sayın Turmp'ınn küresel barış vizyonu ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

Coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Ziyaretimiz ve görüşmelerin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

SORU-CEVAP

Filistin'in BM'de tanınması konusu gündemde. ABD'nin bu konudaki tavrı nasıl olacak?

İki gün önce Mahmud Abbas ziyaretçimiz olmuştu, Ankara'da görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntıları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak maalesef dünya Filistin'in yanında yer almadı. BM'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var, bu sevindirici. BMGK da bu defa birkaç Filistin'i tanıyan devlet de göreceğiz. Bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o süratle gelişecektir.

CHP lider Özgür Özel Donald Trump'ın oğluyla görüştüğünüzü ve Gazze pazarlığı yaptığınızı iddia etti. Buna yanıtınız nedir?

O da yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Parti sözcümüz buna gereken cevabı verdi. Bizler uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak falan yapmadık, zaten bu işlerden anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok.