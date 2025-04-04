Trump: Zengin olmak için harika bir zaman

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı gümrük vergisi planı ve Çin'in misilleme önlemlerinin ardından küresel borsalar ikinci gününde de düşerken, ABD'ye para yatırdığını söylediği yatırımcılara politikalarının asla değişmeyeceğini söyledi.

Trump sosyal medya platformunda, yatırımcılara seslenirken, “politikalarım asla değişmeyecek” diyerek, zengin olmak için harika bir zaman olduğunu söyledi.

Trump kendine ait sosyal medya platformu “Truhtsocial” paylaşımda şunlar söyledi:

“ABD'ye gelen ve büyük miktarda yatırım yapan birçok yatırımcıya sesleniyorum: Politikalarım asla değişmeyecek. Bu, zengin olmak için harika bir zaman — her zamankinden daha fazla zengin olmak için!

Harika istihdam verileri, beklentilerin çok üzerinde. Zaten işe yarıyor. Sıkı durun, kaybetmemiz mümkün değil!”