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Trump'ın seçim vaatleri şaşırttı! UFO görüntüsü, Epstein davasındaki gizli dosyalar...

Seçim vaatlerini açıklayan Donald Trump, başkan seçilmesi halinde 'daha fazla UFO görüntüsü yayınlatacağını' ve Epstein'in dava sürecine ilişkin gizli tutulan dosyaları paylaşacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Trump'ın seçim vaatleri şaşırttı! UFO görüntüsü, Epstein davasındaki gizli dosyalar...
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ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, kasım ayında düzenlenecek seçimde zafer elde etmesi halinde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) 'daha fazla UFO görüntüsü yayınlatacağını' söyledi.

Trump, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dava sürecine ilişkin gizli tutulan dosyaları da paylaşacağını dile getirdi. Trump ayrıca, eski ABD başkanı John F. Kennedy hakkında da belgeler yayınlayacağını belirtti.

"Adasına hiç gitmedim ama birçok kişi gitti"

Podcast yayıncısı Lex Fridman ile konuşan Trump, "Bunları yapmayı çok isterim. Bunu yapmak zorundayım. Ayrıca Kennedy konusunda bana baskı yapıyorlar. Daha önce çok şey yayınladım ancak insanlar yanıma gelip bunu yapmamam için yalvardılar" dedi.

Jeffrey Epstein hakkında belgeler yayınlamayı planladığını söyleyen eski başkan, "Neyse ki adasına hiç gitmedim. Ama birçok kişi gitti" ifadelerini kullandı.

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